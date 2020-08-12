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В центре Минска протестующие выстроились в живые цепи

19:40
  • среда
  • 12 августа 2020

Участники акции перекрыли одну из центральных улиц

В разных частях Минска в среду вечером вновь начали собираться протестующие. Как сообщает РИА Новости, они выстроились в живые цепи около станций метро "Пушкинская" и "Каменная горка". Кроме того, участники акции на некоторое время перекрыли проспект Независимости в районе ЦУМа. Некоторые принесли цветы в память о погибшем во время протеста.
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Также сообщается, что центральные станции минского метро закрыты на вход и выход. Речь идет об "Октябрьской", "Купаловской",  "Площади Победы", а также "Площади Ленина". Поезда там следуют без остановок.

Акции протеста начались в Белоруссии после выборов главы государства, которые состоялись 9 августа. Президент страны Александр Лукашенко в среду заявил, что необходимо защитить конституционный строй и обеспечить безопасность граждан.

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