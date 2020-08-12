Су-27 перехватил два самолета США над Черным морем

Нарушение госграницы удалось предотвратить

Истребитель Су-27 из состава сил противовоздушной обороны Южного военного округа поднялся в небо для перехвата двух военных самолетов США.

Стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" американских ВМС направлялись к российской границе над Черным морем.

"Для опознания и отождествления целей в воздух был поднят истребитель Су-27", - приводит РИА Новости выдержку из сообщения Национального центра управления обороной.

Су-27 предотвратил нарушение госграницы и вернулся на аэродром базирования. Полет истребителя осуществлялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в Минобороны.

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