ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Су-27 перехватил два самолета США над Черным морем

20:16
  • среда
  • 12 августа 2020

Нарушение госграницы удалось предотвратить

Истребитель Су-27 из состава сил противовоздушной обороны Южного военного округа поднялся в небо для перехвата двух военных самолетов США. 
Российский Су-27 отогнал от госграницы два самолета США

Стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" американских ВМС направлялись к российской границе над Черным морем. 

"Для опознания и отождествления целей в воздух был поднят истребитель Су-27", - приводит РИА Новости выдержку из сообщения Национального центра управления обороной. 

Су-27 предотвратил нарушение госграницы и вернулся на аэродром базирования. Полет истребителя осуществлялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в Минобороны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Истребитель Су-27 ВКС России и самолет ВВС США
Истребитель Су-27 ВКС России и самолет ВВС США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.