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Путин обсудил с Макроном борьбу с COVID-19 и ситуацию в Белоруссии

22:14
  • среда
  • 12 августа 2020

Лидеры поговорили по телефону

Противодействие распространению коронавирусной инфекции стало одной из тем сегодняшнего телефонного разговора Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Названы сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в России

Лидеры отметили важность дальнейшего сотрудничества в этой сфере, в том числе с учетом регистрации в России вакцины от COVID-19. Была выражена обоюдная заинтересованность развивать связи в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, передает "ТВ Центр".

Президенты также обсудили возможный визит Эммануэля Макрона в Россию. Еще одной темой беседы стало урегулирование внутриукраинского конфликта. Владимир Путин вновь подчеркнул важность неукоснительного выполнения Киевом Минских договорённостей. Была затронута и текущая ситуация в Белоруссии.

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