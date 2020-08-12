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Глава МЧС доложил Путину о работе спасателей в Ливане

22:25
  • среда
  • 12 августа 2020

Сотрудники "Центроспаса" прибыли в Ливан сразу после трагедии в порту

Глава МЧС Евгений Зиничев в среду доложил Владимиру Путину о завершении миссии группировки МЧС в Ливане. Российские спасатели отправляются домой.

Сотрудники отряда "Центроспас" прибыли в Ливан сразу же после мощнейшего взрыва в порту Бейрута и развернули там мобильный госпиталь. На месте была оказана помощь сотням пострадавших, передает "ТВ Центр".

Россияне участвовали и в поисково-спасательной операции. В состав группировки также входили специалисты Роспотребнадзора - они оказали помощь ливанским врачам в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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