"Выглядит живеньким": в больнице рассказали о состоянии Ефремова

Артиста накануне госпитализировали

У Михаила Ефремова произошёл инсульт, но угрозы его жизни нет. Об этом со ссылкой на врачей Боткинской больницы в среду сообщил адвокат актёра Эльман Пашаев. Ефремов остаётся в нейрореанимации, куда его доставили накануне из Пресненского суда. Из-за резкого ухудшения здоровья подсудимого 4-ое заседание перенесли на 18 августа. На данном этапе показания должны дать потерпевшие. Как заявил их адвокат Александр Добровинский, новая информация поставит точку в деле о смертельном ДТП на Садовом кольце.

История теперь уж точно детективная. К главной интриге - сидел ли Михаил Ефремов за рулём внедорожника в тот трагический вечер - прибавилась еще одна. Так был ли инсульт? И что вообще произошло после госпитализации из зала суда? Одну из множества версий озвучивает адвокат Ефремова.

"Инсульт! Средней тяжести. По поводу инсульта я говорю со слов - пока у меня такой бумаги нет. В ответе не написано, в реанимации или нет, единственное, я попросил, чтобы его посещать, общаться", - рассказал Эльман Пашаев.

Это Пашаев сообщает якобы со слов врачей Боткинской больницы, куда артиста доставили накануне и поместили в отделение нейрореанимации. Вместе с тем, в контактном центре клиники уверяют: такого пациента у них и нет вовсе. Зарегистрирован под другим именем, свидетельствует уже одна из медсестёр. По ее словам, Ефремов действительно в больнице, но выглядит "живеньким", в палате не лежит, а всё чаще сидит за столом. Да и речь у него нормальная. В общем, не похоже, что сильно болен. Тем не менее, адвокат потерпевших Александр Добровинский призывает пока верить стороне защиты.

Актёру стало плохо накануне по дороге в Пресненский суд. В здание его вели под руки, а уже через пять минут подъехала скорая помощь. Приставы вынесли Ефремова на носилках. В среду 4-е заседание перенесли на 18 августа. Эльман Пашаев у здания суда выглядел нервно. Сообщил, что его подзащитного замучили, довели. Самому же адвокату, по его словам, мешают работать. А потому он намерен обратиться за помощью к Владимиру Путину.

"Я уверен, что он быстро это остановит всё! Если он Россию сделал великой державой, он с ним быстро разберется! Я еще раз говорю, у меня нет слов!" – отметил Пашаев.

Есть версия, что Пашаев попросит президента разобраться с игрой московского "Спартака". Изначально ведь сообщалось, что до инсульта Ефремова на самом деле довела ничья в матче его любимой команды против футболистов из Сочи. В общем, история стремительно приобретает черты трагикомичности. А ведь на тропе неистовой защиты еще и армия поклонников артиста.

Курс лечения Михаил Ефремов всё-таки пройдет. Врачи вынесут медицинское заключение о состоянии его здоровья. И, возможно, там будет указание, что актер не может пребывать в условиях изоляции от общества, то есть отбывать реальное наказание в колонии.

По состоянию здоровья - если врачи подтвердят тяжелое заболевание из утвержденного правительством списка - Михаил Ефремов может получить условный срок. Правда, для этого, говорят юристы, потребуется еще и признать свою вину.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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