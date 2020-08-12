ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Барановская рассказала, как помогла Аршавину разбогатеть

21:30
  • среда
  • 12 августа 2020

Без нее футболист бы так много не зарабатывал

Телеведущая Юлия Барановская заявила, что ее бывший гражданский муж Андрей Аршавин не смог бы добиться финансового успеха без ее помощи. 
Бывшая жена заявила о готовности простить Аршавина

Барановская вспомнила, что в свое время Аршавин даже не входил в основной состав "Зенита" и частенько просиживал на скамейке запасных. В 2009 году спортсмена позвали в лондонский "Арсенал", где он запросил солидную зарплату. С этого момента его карьера пошла в гору. 

"Это я ему шепнула. Он хотел меньше попросить. Я ему сказала: проси три. Если бы меня не было, то у него бы и миллиона не было. Три пришли к нам лет через пять", - рассказала Барановская на YouTube-шоу "Конечно, Вася!". 

Ранее Андрей Аршавин сказал, что старается не встречаться с Юлией Барановской. При этом он общается с тремя детьми от телеведущей. Сейчас он добивается в суде, чтобы ему снизили размер алиментов.

Напомним, что Барановская и Аршавин жили в гражданском браке с 2004 по 2013 год. В 2016 году спортсмен женился на журналистке Алисе Казьминой, которая подарила ему дочь. О крахе их брака стало известно в 2019 году. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Юлия Барановская
Юлия Барановская
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.