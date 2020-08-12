Барановская рассказала, как помогла Аршавину разбогатеть

Без нее футболист бы так много не зарабатывал

Телеведущая Юлия Барановская заявила, что ее бывший гражданский муж Андрей Аршавин не смог бы добиться финансового успеха без ее помощи.

Барановская вспомнила, что в свое время Аршавин даже не входил в основной состав "Зенита" и частенько просиживал на скамейке запасных. В 2009 году спортсмена позвали в лондонский "Арсенал", где он запросил солидную зарплату. С этого момента его карьера пошла в гору.

"Это я ему шепнула. Он хотел меньше попросить. Я ему сказала: проси три. Если бы меня не было, то у него бы и миллиона не было. Три пришли к нам лет через пять", - рассказала Барановская на YouTube-шоу "Конечно, Вася!".

Ранее Андрей Аршавин сказал, что старается не встречаться с Юлией Барановской. При этом он общается с тремя детьми от телеведущей. Сейчас он добивается в суде, чтобы ему снизили размер алиментов.

Напомним, что Барановская и Аршавин жили в гражданском браке с 2004 по 2013 год. В 2016 году спортсмен женился на журналистке Алисе Казьминой, которая подарила ему дочь. О крахе их брака стало известно в 2019 году.

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