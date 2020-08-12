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В суде перечислили страшные находки в квартире историка Соколова

21:55
  • среда
  • 12 августа 2020

Он не успел замести следы

Во время судебного заседания прокурор огласил протокол обыска в квартире бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко. 
Историк Соколов планировал побег во Францию после убийства

На полу в квартире Соколова нашли черный пакет, обмотанный изолентой. Там лежала голова его сожительницы. 

На месте убийства также обнаружили обрез ТОЗ-17-01 с гильзой 5,6 миллиметра, коробки с патронами, пилу и топор. 

Олег Соколов не успел избавиться от вещей Ещенко, в том числе от студенческого билета, удостоверения аспиранта и украшения со следами крови, передает mk.ru

По версии следствия, в ноябре прошлого года Олег Соколов застрелил свою сожительницу Анастасию Ещенко во время ссоры. Он расчленил тело и попытался выбросить конечности в реку, но упал в воду. В рюкзаке историка и в его квартире нашли фрагменты тела.

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