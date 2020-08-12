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Трутнев сдал положительный тест на коронавирус

22:30
  • среда
  • 12 августа 2020

Ему придется уйти на самоизоляцию

Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев сдал тест на коронавирус. Результат оказался положительным. 
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Трутнев отложил свою поездку на Дальний Восток в рамках визита премьер-министра Михаила Мишустина. 

"Юрий Трутнев перед поездкой сдал анализ на коронавирус, он показал положительный результат", - сказал ТАСС помощник вице-премьера Тимур Чернышев. 

Ожидается, что Трутнев будет соблюдать режим самоизоляции и работать в дистанционном режиме. 

Ранее коронавирусом переболели премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минобрнауки Валерий Фальков, министр культуры Ольга Любимова и глава Минстроя Владимир Якушев.

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