Трутнев сдал положительный тест на коронавирус

Ему придется уйти на самоизоляцию

Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев сдал тест на коронавирус. Результат оказался положительным.

Трутнев отложил свою поездку на Дальний Восток в рамках визита премьер-министра Михаила Мишустина.

"Юрий Трутнев перед поездкой сдал анализ на коронавирус, он показал положительный результат", - сказал ТАСС помощник вице-премьера Тимур Чернышев.

Ожидается, что Трутнев будет соблюдать режим самоизоляции и работать в дистанционном режиме.

Ранее коронавирусом переболели премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минобрнауки Валерий Фальков, министр культуры Ольга Любимова и глава Минстроя Владимир Якушев.

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