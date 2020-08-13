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США не нашли подходящий ответ на произошедшее в Белоруссии

08:23
  • четверг
  • 13 августа 2020

Возможно, будут введены санкции

Госсекретарь США Майк Помпео не исключил введения санкций против Белоруссии после проведения выборов главы государства.
Все соперники Лукашенко на выборах подали жалобы в ЦИК

Вашингтон на 100% пока не определился, как ему поступать, но не исключает прекращение поставок американской нефти в Белоруссию.

"Мы пока не определились, каким будет ответ, но я могу сказать вам следующее: мы будем работать с нашими европейскими друзьями, нашими свободолюбивыми друзьями, которые также обеспокоены тем, что произошло", - отметил Помпео.

Госсекретарь подчеркнул, что хочет хороших результатов для белорусского народа и призвал мировое сообщество действовать сообща.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирал 80,08% голосов избирателей, его главный соперник – Светлана Тихановская - 10,09%.

Никто их оппозиционных кандидатов результаты выборов не признал. В стране пятый день не утихают уличные протесты.

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