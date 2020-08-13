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Ураган в Приморье повредил десятки домов (видео)

08:56
  • четверг
  • 13 августа 2020

Шесть человек получили травмы

В Приморье ликвидируют последствия урагана, передает "ТВ Центр". Сильный ветер, местами до 30 метров, в секунду привёл к серьёзным разрушениям.

Основной удар стихии пришёлся на посёлок Сибирцево, там введён режим чрезвычайной ситуации. Шквал повалил десятки деревьев, сорвал кровлю со здания местной поликлиники. Шесть человек получили травмы. Повреждены десятки частных домов. Оборваны линии электропередачи. На железнодорожной станции посёлка под натиском ветра упали три крана. Сейчас в пострадавших районах работают оценочные комиссии.

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