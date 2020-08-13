Трамп объяснил свой страх перед голосованием по почте

Это станет величайшим мошенничеством, считает президент США

Наибольшую опасность в США представляет не внешнее вмешательство в выборы, а демократы с их идеей провести голосование в ноябре по почте. Об этом заявил Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции в Белом доме.

Политические противники нынешнего президента считают, что такой способ - наиболее безопасный в условиях пандемии коронавируса, передает "ТВ Центр". Трамп возражает - есть риск, что бюллетени потеряются, могут быть ошибки, например, отправка на имена, которые на самом деле принадлежат домашним питомцам.

"Они хотят 3,5 миллиарда долларов на голосование по почте по всей стране. Вы всегда говорите про Россию, Китай и Иран, когда речь идет о выборах, но ваша самая большая проблема будет связана с демократами, а не с Россией, Китаем или Ираном. Голосование по почте будет величайшим мошенничеством, помимо той истории, когда демократы шпионили за мной во время моей избирательной кампании", - сказал Трамп.

В очередной раз президент раскритиковал своего главного оппонента на предстоящем голосовании - Джо Байдена - за его выбор в пользу кандидатуры Камалы Харрис на должность вице-президента. Тем временем сами Байден и Харрис впервые появились на публике вместе и пообещали возродить Америку.

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