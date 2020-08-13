Опубликовано видео задержания захватившего собор в Италии мужчины

Преступником оказался египтянин, у которого уже были проблемы с законом

В Милане прошла спецоперация итальянской полиции. Вооружённый ножом мужчина попытался захватить людей в крупнейшем соборе города, передает "ТВ Центр".

Его успел перехватить охранник, но оказался в заложниках сам. На кадрах видно, как полиция уговаривает захватчика успокоиться. Сотрудники показывают, что они не вооружены, в этот момент одному из них удаётся обезвредить злоумышленника.

Выяснилось, что это 26-летний египтянин, у которого уже были проблемы с законом. Новым делом занимается антитеррористический отдел прокуратуры.

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