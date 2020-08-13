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Президент Азербайджана поздравил Путина с регистрацией вакцины от COVID-19

08:17
  • четверг
  • 13 августа 2020

Лидеры двух стран провели телефонный разговор

Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает "ТВ Центр".

Главы государств обсудили актуальные темы двухсторонних отношений, а также обменялись мнениями  по региональной проблематике в контексте недавнего обострения на азербайджано-армянской границе, сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с регистрацией российской вакцины от коронавируса.

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