Президент Азербайджана поздравил Путина с регистрацией вакцины от COVID-19

Лидеры двух стран провели телефонный разговор

Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает "ТВ Центр".

Главы государств обсудили актуальные темы двухсторонних отношений, а также обменялись мнениями по региональной проблематике в контексте недавнего обострения на азербайджано-армянской границе, сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с регистрацией российской вакцины от коронавируса.

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