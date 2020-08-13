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Мишустин положительно оценил ситуацию в Анадыре

08:25
  • четверг
  • 13 августа 2020

Премьер начал поездку по Дальнему Востоку с Чукотки

Премьер министр Михаил Мишустин  прибыл  в столицу  Чукотки.  С  Анадыря началась его первая рабочая поездка по  Дальнему Востоку в должности главы правительства.  Она продлится почти неделю.

Утром Михаил Мишустин в сопровождении министров осмотрел тепличный комплекс. Он поддержал идею  развития местного производства, пообещал помощь подобным компаниям в части субсидирования процентной ставки по кредитам. Премьер также посетил  областную  больницу в Анадыре. Он отметил  хорошую техническую оснащённость  клиники. В разговоре с врачами пообещал решить проблемы с интернетом, это важно для  передачи данных исследований в районные медучреждения. Отдельно коснулся мер поддержки  медработников, передает "ТВ Центр".

"Мы очень внимательно смотрим за тем, что происходит со здравоохранением в стране. Сейчас приняли целый ряд важных решений, в частности, кто работает с коронавирусом - день за два будет засчитываться в пенсионный стаж. Выплаты президентские сохранены до сентября, но президент дал поручение посмотреть, подумать поскольку коронавирус никуда от нас не ушел, как в зависимости от ситуации распространение коронавируса и общее с пандемией продолжить эти выплаты. У нас есть еще региональные выплаты стимулирующего характера, сейчас мы будем над этим работать,чтоб никого не обидеть", - сказал Мишустин.

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