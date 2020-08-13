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Россиянам рассказали об опасном меде

08:53
  • четверг
  • 13 августа 2020

Обнаружены канцерогены и следы антибиотиков

Эксперты Роскачества проверили мед, который продается в магазинах, и рассказали, какие опасности для здоровья могут таиться в этой сладости.

В рамках исследования специалисты проверили продукцию в общей сложности 46 наиболее популярных торговых марок. Мед исследовали по 466 показателям.

Оказалось, что в 19 марках меда содержатся антибиотики, которые не включены в гигиенические требования технического регламента Таможенного союза, сообщили в Роскачестве.

В двух образцах нашли превышение содержания канцерогена – оксиметилфурфурола. Это связано либо с разложением сахаров, либо c воздействием высоких температур, либо c длительным хранением меда с нарушением температурного режима.

10 производителей уличили в фальсификации продукции, еще в 22 торговых марках заявленный сорт меда не соответствует фактическому.

По мнению специалистов, до стандарта Роскачества дотягивают три торговых марки: "Берестов А.С. Мед натуральный цветочный", "Башкирский мед" и "КФХ Пчела. Мед натуральный цветочный". С полным списком можно ознакомиться на сайте.   

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