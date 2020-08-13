Танкер "Вила" находится под контролем военных

США обвинили Иран в захвате судна в международных водах. Речь идёт о танкере "Вила". Видео с комментариями размещено в твитере Центрального военного командования Штатов.

Военнослужащие Исламской республики поднялись на борт судна и взяли его под свой контроль. Они использовали два корабля и вертолёт. Танкер следовал под флагом Либерии на стоянку, которая принадлежит Арабским Эмиратам. Других подробностей нет.

Напомню, в прошлом году после серии похожих инцидентов США заявили, что создают международную коалицию для патрулирования Ормузского залива. Это привело к обострению отношений Ирана и Запада.

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