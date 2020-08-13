В Белоруссии экс-спецназовцы выбрасывают форму в знак протеста

Они не согласны с действиями силовиков

Минувшей ночью в Белоруссии было относительное затишье. Протестные акции в Минске завершились без жёсткого противостояния с силовиками, но СМИ и очевидцы сообщали о локальных стычках.

Так, в микрорайоне Каменная Горка силовики применили слезоточивый газ. Там ранее были сооружены баррикады из лавок и клумб и перекрыто несколько полос на проезжей части на выезд из города. Возле одного из торговых центров ОМОН разогнал протестующих с помощью резиновых пуль.

Тем временем, по белорусским соцсетям активно распространяются видеоролики, на которых бывшие спецназовцы и военные выбрасывают свою форму в мусорные баки. Они заявляют, что на это их подтолкнула жестокость, с которой силовики разгоняют акции протеста в Белоруссии

Акции протеста вспыхнули в Белоруссии после прошедших 9 августа президентских выборов. Действующий глава государства Александр Лукашенко набрал, по данным ЦИК, больше 80%. Его главная соперница - Светлана Тихановская - получила около 10% голосов. Милиция и ОМОН жестко разгоняют протестующих.

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