Погибли на месте: под Ростовом легковушка протаранила жилой дом (фото)

Три человека получили травмы, несовместимые с жизнью

В Ростовской области 18-летний водитель врезался в частный дом.

Инцидент произошел в ночь на 13 августа в селе Гаевка Неклиновского района на улице Ленина, 14. По предварительным данным, водитель Kia Stinger не справился с управлением и на перекрестке врезался в частный дом, пишет "Интерфакс".

В результате ДТП водитель и двое пассажиров 2000-2001 года рождения скончались на месте. Автомобиль получил серьезные повреждения.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Начата проверка.

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