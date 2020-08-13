Погибли на месте: под Ростовом легковушка протаранила жилой дом (фото)

Три человека получили травмы, несовместимые с жизнью
В Ростовской области 18-летний водитель врезался в частный дом.
Инцидент произошел в ночь на 13 августа в селе Гаевка Неклиновского района на улице Ленина, 14. По предварительным данным, водитель Kia Stinger не справился с управлением и на перекрестке врезался в частный дом, пишет "Интерфакс".
В результате ДТП водитель и двое пассажиров 2000-2001 года рождения скончались на месте. Автомобиль получил серьезные повреждения.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Начата проверка.
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