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Сергунина: В парках Москвы оборудовали более 90 площадок для воркаута

10:01
  • четверг
  • 13 августа 2020

Любителям спорта есть где заняться спортом

В парках столичного департамента культуры оборудовано более 90 площадок для воркаута. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Позаниматься спортом под открытым небом приглашают, например, "Сокольники" и "Музеон", Таганский, Лианозовский и Бабушкинский парки", - отметила она.

В частности, в парке "Сокольники" находятся 16 воркаут-комплексов и пять площадок с функциональными тренажерами. Одна из самых больших спортивных площадок расположена в южной части парка, возле Путяевского пруда. На территории площадью более 300 кв. м посетителей ждут лавочки для пресса, комплекс турников "Кенгуру", брусья, двухуровневый классический рукоход и другие спортивные снаряды.

На территории усадьбы "Воронцово" расположено три воркаут-площадки, которые работают круглосуточно. В музее-заповеднике "Царицыно" для любителей спорта открыто две площадки.

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Площадка для воркаута
Площадка для воркаута
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