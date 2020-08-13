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Мишустин предложил министрам Силуанову и Мурашко проверить зрение

09:55
  • четверг
  • 13 августа 2020

"Новые объекты и инвестиции видите?"

Глава кабмина России Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки на Дальний Восток посоветовал министрам проверить зрение.  

Находясь в окружной больнице на Чукотке, Мишустин заглянул в кабинет офтальмолога и обратился к главе Минфина Антону Силуанову и главе Минздрава Михаилу Мурашко.

"В делегации у всех зрение хорошее? Министр финансов видит инвестиции? Министр здравоохранения - новые объекты?", - с иронией поинтересовался премьер-министр.

В конце визита Мишустин отметил, что приятно удивлен состоянием больницы, похвалил ее ремонт и оборудование.

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