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В Москве сохранят 218 знаковых домов, вошедших в программу реновации

10:09
  • четверг
  • 13 августа 2020

Их приспособят под нужды города

Более 210 имеющих архитектурную ценность зданий будут сохранены в рамках программы реновации и приспособлены под нужды жителей жилого фонда Москвы. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Когда принималась программа реновации, было принято принципиальное решение, что 218 домов, это не памятники, но это объекты, которые обладают архитектурной и исторической ценностью. И было принято решение, что мы их сохраним", - напомнила она.

По словам Княжевской, в первый этап попали 18 таких объектов. В частности, в Лефортово жилое здание решили приспособить под детский центр творчества и искусства. В Коптево в одном из зданий разместили военкомат.

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