Еще 5057 заболевших коронавирусом выявили в России

Вылечились 6098 пациентов

В России за минувшие сутки выявили 5057 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 907758.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 692. В Подмосковье заболели еще 148 человек.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 124 человека с коронавирусом. Из них 11 — в Москве. С начала эпидемии в России умерли 15384 человека.

Вылечились от коронавируса 6098 человек, в том числе в Москве - 787. Общее число выздоровевших достигло 716396.

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