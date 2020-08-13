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Советский писатель Игорь Ефимов умер в США

10:20
  • четверг
  • 13 августа 2020

Ему было 83 года

Игорь Ефимов умер в возрасте 83 лет в США. Советский писатель незадолго до кончины работал над книгой, сообщил его друг, публицист Евгений Беркович. Он пообещал выпустить последнее произведение Ефимова.

Беркович написал в соцсети, что ему будет не хватать искренней радости и молодого задора писателя Ефимова.

"Какой кошмар - умер Игорь Ефимов! Мы с ним были в контакте до последнего дня. Он прислал мне рукопись последней (теперь уже точно последней!) книги… Работать до последнего дня даруется праведникам. Светлая память!" – написал Беркович.

Ефимову было 83 года. Автор "Смотрите, кто пришел!" и "Свергнуть всякое иго" с 1978 года жил в США.

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