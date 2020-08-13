Путин не планирует встречаться с Лукашенко

Ранее СМИ сообщили, что президент Белоруссии срочно вылетел в Москву

Президент России Владимир Путин не планирует в ближайшее время встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

В графике Путина такая встреча не значится, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Кремля.

Ранее в telegram-каналах появилась информация, что Лукашенко срочно вылетел в Москву для встречи с российским президентом. До этого белорусские СМИ сообщили, что Лукашенко якобы на время покинул страну без указания места и цели визита.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирал 80,08% голосов избирателей, его главный соперник – Светлана Тихановская - 10,09%.

Никто из оппозиционных кандидатов результаты выборов не признал. В стране пятый день не утихают уличные протесты.

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