В Приморье устраняют последствия разрушительного урагана

Непогода пока не отступит

Разрушительный ураган и мощные ливни в Приморье. В эпицентре стихии - посёлок Сибирцево. Там шквалистый ветер перевернул строительные краны, сорвал крыши домов и повалил деревья. Есть пострадавшие. На севере региона нарушено транспортное сообщение с тремя населёнными пунктами. По прогнозам синоптиков, непогода не отступит. Объявлено штормовое предупреждение.

Специалисты восстанавливают километры оборванных линий электропередачи - в поселке Сибирцево Приморского края без света остаются сотни домов, поэтому спасатели стараются максимально работать днем, пока стихия дала короткую передышку. Сегодня ожидаются новые дожди, и нужно успеть очень много: временным покрытием защитить оставшиеся без крыши дома, чтобы здания снова не затопило, и разобрать завалы.

В Сибирцево введён режим чрезвычайной ситуации и объявлено штормовое предупреждение. Ураганный ветер сносил кровли и вырывал с корнем многолетние деревья.

Без крыш остались несколько школ, пожарное депо, поликлиника. Оборваны линии электропередачи, без света остаются около 500 домов. Ураган был такой силы, что на железнодорожной станции Сибирцево перевернул три строительных крана, еще две грузоподъемные машины сошли с рельсов. Есть пострадавшие.

"Известно о 6 пострадавших. Двое из них - пешеходы, которые во время порыва ветра не успели укрыться, еще четверо находились в районе ЖД станции. Все пострадавшие отделались незначительными травмами - порезы, ушибы", - говорит представитель пресс-службу Министерства ГУ МЧС по Приморскому краю Алена Заборовская.

Порывы ветра сопровождались градом и ливнем стеной. Но даже в таких обстоятельствах жители нашли повод для позитива. Последствия урагана устраняют в пяти населенных пунктах Приморья - везде дороги завалены ветками, стеклом и стройматериалами. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. МЧС предупреждает о новом циклоне.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"