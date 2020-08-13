В СК Белоруссии рассказали о координаторах беспорядков

Специально обученные люди организовали все профессионально

Беспорядки в Белоруссии координировали специально обученные люди. Всё было организовано профессионально. Об этом заявили в Следственном комитете республики. Там попросили граждан оказать помощь в розыске этих лиц. "В толпе были провокаторы, которые подстрекали участников к насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел, провоцируя таким образом принятие силовых мер, а сами во время таких действий от мест столкновений граждан с сотрудниками ОМОН отходили", - заявили в СК.

В МВД отметили, что митинги утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остаётся высоким. С начала протестов ранения получили более ста силовиков. За сутки задержаны около 700 нарушителей порядка. Демонстранты сменили тактику - начали выстраиваться в "живые цепи" и блокировать дороги.

Цепь солидарности – массовая форма протеста. Минувшим вечером участники акции пробовали перекрывать движение автомобилей по Логойскому тракту на окраине белорусской столицы, но при виде ОМОНа разошлись. Чаще люди выстраивались вдоль тротуаров и зданий, например, минские врачи. Призывы не столько политические, сколько правозащитные.

- Мне не нравится насилие, которое применяется к мирным гражданам, потому что я, как врач, не приемлю насилие. И хотела бы, чтобы это прекратилось. - Разгоняли людей, как к ним относились не по-человечески. Поэтому я решила выйти. Я не могу сказать, что как-то совсем против власти - в чем-то за, в чем-то против. Но я против того, что так поступают с людьми.

Другой флешмоб запустили демобилизованные и отставные военные, разочарованные действиями правоохранителей. Тех обвиняют в излишней жестокости по отношению к гражданам в первые дни протестов.

- Всем привет! Белорусского братства спецназа больше нет!

Поведение правоохранителей заметно смягчилось, об этом свидетельствуют многочисленные видео. Милиционеры идут на прямой диалог с людьми, просят лишь не поддаваться на провокации тех, кто намеренно призывает к насилию.

"Девочки, вас никто задерживать, трогать не будет. Мне здесь с вами жить", - говорит начальник Боровлянского отдела милиции.

А этот двор после беседы с жителями наряд ОМОНа вовсе покинул под аплодисменты (см. видео).

Тем не менее, по-прежнему возникают локальные стычки и даже намеренные наезды автомобилями на сотрудников милиции. Продолжаются проверки на выходах из вестибюлей метро и в людных местах. Ранее среди демонстрантов были выявлены так называемые "сотники" и кассиры протеста. Теперь в Минске задержаны двое молодых людей, которые готовили бутылки с зажигательной смесью.

Как и днем ранее, состоялась акция протеста у здания белорусского посольства в Москве. По данным полиции, собралось около 400 человек. Вновь звучали лозунги против переизбрания президента Александра Лукашенко. Между отдельными собравшимися возник конфликт – 10 человек задержаны.

Прошедшие 9 августа выборы продолжают комментировать за рубежом, причем не только лидеры государств и дипломаты. Так, экс-президент Украины Петр Порошенко, которого в свое время обвиняли в диктаторских амбициях, даже записал видеообращение.

"Считаю, что белорусской власти необходимо немедленно прекратить насилие против своих граждан, в то же время не допустить провокаций. Во-вторых, освободить из тюрем и мест содержания политических заключенных и мирных протестующих, прекратить политическое преследование оппонентов", - заявил Порошенко.

Госсекретарь США Майкл Помпео допустил введение санкций и приостановку поставок нефти в Белоруссию.

"Наблюдалось насилие и последствия того, как неподобающе обращались с мирными протестующими… Я уверен, что мы рассмотрим каждый из этих вопросов. Важно определить критерии. Что мы должны сделать не только в одностороннем, но и многостороннем плане, чтобы добиться хороших результатов для белорусских граждан", - сказал Помпео.

Официальный Минск мягко просит своих зарубежных партнеров не вмешиваться во внутренние дела страны. Тем временем, из белорусских СИЗО минувшей ночью начали массово выпускать задержанных участников акций протеста.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"