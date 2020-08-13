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Трамп увидел главного врага внутри США

11:59
  • четверг
  • 13 августа 2020

Угроза Штатам исходит не из Китая или России, заявил президент

Дональд Трамп считает, что у США есть более серьёзные проблемы, чем Иран, Россия и Китай. Главного врага он видит внутри страны. Сегодня американский президент в очередной раз раскритиковал демократов за их идею провести выборы главы государства по почте. В выражениях американский лидер не стеснялся. Его соперник Джо Байден провёл первое совместное выступление с Камалой Харрис и тоже сделал ряд громких заявлений.

Пусть с задержкой на целый час, ведь спортзал школы в Уилмингтоне погрузился в темноту, но эффектный выход в свет все же состоялся. Брючные костюмы синего цвета и черные маски, которые они снимают лишь на трибуне. И куда без группы поддержки – супругов. Железная Камала даже позволяет себе поцеловать мужа. В свою очередь жена Байдена предпочитает все же надеть маску. А ведь это первое появление политического дуэта на публике. Кандидат в президенты США и его новая напарница, кандидат в вице-президенты Камала Харрис в унисон подтрунивают над главным политическим соперником – Дональдом Трампом. При этом они не стесняются переходить на личности.

"Дональд Трамп уже начал свои нападки, обвинив Камалу, цитирую, в нытье о том, как она якобы зла по отношению к его назначенцам. И это неудивительно, потому что нытье - это то, что Дональд Трамп умеет лучше всего, лучше, чем любой президент в американской истории", - сказал Байден.

До того, как Байден официально станет кандидатом в президенты США от демократов, остается всего пара дней. Уже на следующей неделе в виртуальном режиме пройдет съезд партии. Впрочем, выбор зама сторонниками уже одобрен. Сама Харрис обрушивается с гневом на главу Белого дома, буквально обвиняя в убийстве тысяч американцев. Якобы Трамп с самого начала не воспринимал коронавирус со всей серьезностью.

Подробности смотрите в репортаже Елены Макаровой.

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