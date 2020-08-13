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Под Астраханью впервые отработали тактику массового применения роботов

11:49
  • четверг
  • 13 августа 2020

В рамках инженерных учений Южного военного округа применили "Уран-6" и "Уран-14"

В Астраханской области впервые отработали тактику массового применения роботов, передает "ТВ Центр". В рамках инженерных учений Южного военного округа российские комплексы "Уран-6" уничтожали мины и заграждения условного противника.

Управляли ими удалённо. Операторы находились на расстоянии более километра. Боевые машины выдерживают взрывы мощностью до 60 килограммов тротила, находят бомбы и растяжки в автоматическом режиме. В одном строю с противоминными комплексами шли роботы-пожарные "Уран-14". Они способны тушить пожар на расстоянии десятков метров.

Инженерные учения Южного военного округа проходят на 25 полигонах. Участие принимают две тысячи военнослужащих и 300 единиц техники.

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Российский комплекс "Уран-6"
Российский комплекс "Уран-6"
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