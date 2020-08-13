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Бразилия согласилась производить российскую вакцину от COVID-19

11:47
  • четверг
  • 13 августа 2020

Интерес к российской разработке проявили во всем мире

Препарат от COVID-19, разработанный российскими учеными, будут производить в Бразилии. Соответствующее соглашение подписали штат Парана и отечественный Фонд прямых инвестиций.

Выпускать препарат будет крупная фармкомпания, передает "ТВ Центр". Наша страна предоставит предприятию все данные исследований и протоколы. Начать производство смогут уже в следующем году. Распространять вакцину бразильцы собираются не только у себя, но и в других государствах Латинской Америки. Тесты за рубежом начнутся в течение месяца.

Интерес к российской разработке проявили во всем мире. За первый день работы сайта о вакцине Sputnik V на него зашли пользователи из 188 стран. Это и добровольцы, которые хотят сделать прививку, и компании, которые планируют сотрудничество. В ближайшее время Россия также проведет переговоры с Аргентиной, Уругваем и Парагваем.

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