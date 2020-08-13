Серия странных смертей произошла в частной московской клинике

Начата проверка

Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели пяти пациентов в частной клинике в Москве.

Ранее в СМИ стало известно, что в частной медицинской клинике за непродолжительное время скончались пять пациентов. Причина смерти не разглашается, но родственники погибших считают, что их близким были оказаны некачественные услуги.

Одному из погибших неверно поставили диагноз. После его смерти медцентр выставил родственникам счет в 500 тысяч рублей, пишет агентство "Москва".

СК начал доследственную проверку. В свою очередь Росздравнадзор ввел временный запрет на оказание медицинской помощи по профилю анестезиология и реаниматология.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"