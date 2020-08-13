Сергунина рассказала о начале конкурса "Лидеры цифровой трансформации"

Авторы лучших проектов получат по миллиону рублей

Открыт прием заявок на соискание премий мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации". Конкурс будет проходить с 30 октября по 1 ноября в формате 48-часового онлайн-хакатона. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Все задания хакатона объединят две темы - "Искусственный интеллект в городе" и "Цифровизация городских структур". Это важные направления для развития любого современного мегаполиса. И мы рассчитываем, что идеи участников помогут нам усовершенствовать цифровую экосистему Москвы. Приглашаем на конкурс разработчиков со всей России", - сказала Сергунина.

Подать заявку можно до 25 октября на официальном сайте. Ставить задачи участникам хакатона будут представители 10 ведомств правительства Москвы.

10 коллективов, которые предложат лучшие IT-решения, получат по 1 миллиону рублей. 20 сильнейших команд смогут продолжить работу дальше при поддержке экспертов и апробировать свои идеи в реальных условиях.

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