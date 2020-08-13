ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сергунина рассказала о начале конкурса "Лидеры цифровой трансформации"

11:33
  • четверг
  • 13 августа 2020

Авторы лучших проектов получат по миллиону рублей

Открыт прием заявок на соискание премий мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации". Конкурс будет проходить с 30 октября по 1 ноября в формате 48-часового онлайн-хакатона. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Все задания хакатона объединят две темы - "Искусственный интеллект в городе" и "Цифровизация городских структур". Это важные направления для развития любого современного мегаполиса. И мы рассчитываем, что идеи участников помогут нам усовершенствовать цифровую экосистему Москвы. Приглашаем на конкурс разработчиков со всей России", - сказала Сергунина.

Подать заявку можно до 25 октября на официальном сайте. Ставить задачи участникам хакатона будут представители 10 ведомств правительства Москвы.

10 коллективов, которые предложат лучшие IT-решения, получат по 1 миллиону рублей. 20 сильнейших команд смогут продолжить работу дальше при поддержке экспертов и апробировать свои идеи в реальных условиях.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Программисты
Программисты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.