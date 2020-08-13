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Ефремова перевели в обычную палату

11:27
  • четверг
  • 13 августа 2020

Его самочувствие улучшилось

Актера Михаила Ефремова перевели из реанимации в обычную палату.
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Об этом сообщает источник телеканала "360". В свою очередь ТАСС пишет, что Ефремов проходит лечение в неврологическом отделении Боткинской больницы. Актер в стабильном состоянии, его самочувствие улучшается.

Речь о выписке пока не идет. Адвокат Эльман Пашаев обещал вечером 13 августа связаться с врачом и узнать новые сведения о здоровье своего подзащитного.

Ефремова госпитализировали из здания Пресненского суда в Боткинскую больницу 11 августа. У актера резко ухудшилось состояние, он едва сам мог идти. Накануне стало известно, что у артиста случился инсульт.

Заседание по делу Ефремова перенесли на 18 августа.

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