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Врач предупредила об опасности популярной детской прически

12:16
  • четверг
  • 13 августа 2020

Последствия могут быть печальными

Популярная школьная прическа – тугие косички – оказалась опасна для здоровья девочек.

Об этом сообщила врач-дерматовенеролог и трихолог Юлия Нагайцева в беседе с радио Sputnik.

Все дело в том, что постоянное стягивание и натяжение волос приводят к травме, фолликул уходит в фазу покоя и может произойти его атрофия. Это может привести к тракционной алопеции (облысение травматического характера – прим. ред.). Такое часто встречается у юных спортсменок и балерин, где требуются тугие хвосты и пучки.

В результате повреждений волосы становятся более редкими, особенно на височных и фронтально лобно-теменной зонах. Это не лечится терапевтический путем. Восстановить волосы можно только с помощью хирургической трансплантации.

Предотвратить алопецию у ребенка можно только отказавшись от тугих кос и хвостов. После школы и на ночь волосы необходимо распускать, а если они слишком длинные - заплести свободную косу, посоветовала Нагайцева.

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