Подруги показали видео с тайного девичника Светланы Бондарчук

Бывшая жена Федора Бондарчука готовится к свадьбе с Сергеем Харченко

Подруги 51-летней Светланы Бондарчук – Надежда Оболенцева и Вика Газинская - подтвердили слухи о ее скорой свадьбе с Сергеем Харченко.

Оболенцева показала видео с девичника Бондарчук, который прошел в одном из московских баров. "Наша невеста", - подписала видео приятельница. На видео Бондарчук танцует в окружении друзей. На опубликованных кадрах невеста выглядит очень счастливой.

Еще одна приглашенная подруга Светланы, дизайнер Виктория Газинская, разместила селфи с подписью "надевишник".

Светлана Бондарчук и дизайнер Сергей Харченко встречаются уже три года. Как пишут СМИ, свадьба пары состоится 15 августа. Сама будущая невеста пока не комментирует эти сообщения. Она также не опубликовала фотографий с девичника.

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