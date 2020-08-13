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Сотрудники филармонии спели в поддержку протестующих в Белоруссии (видео)

13:25
  • четверг
  • 13 августа 2020

Они исполнили религиозный гимн

Сотрудники белорусской государственной филармонии вышли на ступени здания и поддержали протестующих.

По словам белорусского журналиста Сергея Козловича, академическая хоровая капелла имени Ширмы исполнила "Магутны Божа" (Могучий Боже или авторское название – "Молитва") – духовный гимн белорусов.

На видео можно заметить, как солисты держат в руках листы бумаги с буквами, из которых сложилась фраза: "У меня украли голос".

В стране пятый день не утихают протесты на фоне прошедших в воскресенье президентских выборов. Многие белорусы оказались недовольны результатами голосования и переизбранием Александра Лукашенко. 

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