Сотрудники филармонии спели в поддержку протестующих в Белоруссии (видео)

Они исполнили религиозный гимн

Сотрудники белорусской государственной филармонии вышли на ступени здания и поддержали протестующих.

По словам белорусского журналиста Сергея Козловича, академическая хоровая капелла имени Ширмы исполнила "Магутны Божа" (Могучий Боже или авторское название – "Молитва") – духовный гимн белорусов.

На видео можно заметить, как солисты держат в руках листы бумаги с буквами, из которых сложилась фраза: "У меня украли голос".

В стране пятый день не утихают протесты на фоне прошедших в воскресенье президентских выборов. Многие белорусы оказались недовольны результатами голосования и переизбранием Александра Лукашенко.

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