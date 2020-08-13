ЦИК Белоруссии подвел итоги выборов в Минске

За Александра Лукашенко проголосовало 64,49%

Центризбирком Белоруссии опубликовал предварительные данные о результатах голосования на выборах президента в Минске.

В столице за Александра Лукашенко проголосовало 64,49% избирателей, за Светлану Тихановскую - 14,92%, за Анну Канопацкую - 3,2%, за Сергея Черечня - 2,05%, за Андрея Дмитриева - 1,93%, против всех проголосовали 10,01% избирателей.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко побеждает и набирает 80,08% голосов. Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, набирает 10,09% голосов.

Окончательные данные по голосованию озвучат в ближайшие дни.

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