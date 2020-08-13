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У властей Белоруссии вызвали презрение выбрасывающие форму силовики

13:30
  • четверг
  • 13 августа 2020

В Погранкомитете республики уверены, что это провокация

Бывшие сотрудники белорусских силовых ведомств, которые в знак солидарности с протестующими и несогласия с жесткими действиями спецназа, демонстративно выбрасывают свою форму, не вызывают ничего, кроме презрения. Об этом заявили в Госпогранкомитете республики.

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Там рассказали, что в четверг утром к зданию комитета пришел мужчина, который выбросил форму погранслужбы старого образца. Свои действия он снимал на камеру мобильного телефона. В Погранкомитете предположили, что это была спланированная провокация. В ведомстве утверждают, что китель и брюки, которые выбросил мужчина, были из разных комплектов, а на одежде отсутствовала личная отметка владельца.

"Еще вызывают вопросы, сорванные с погон сержантские знаки различия, это наталкивает на мысль, что комплектовали форму на скорую руку", - говорится в сообщении Госпогранкомитета в телеграм-канале.

Бывшие и действующие сотрудники силовых ведомств Белоруссии на фоне протестов стали выкладывать в интернет видеоролики, на которых выбрасывают свою форму в мусорные баки. Таким образом они выражают несогласие с действиями силовиков в отношении протестующих.

В Белоруссии уже пятый день продолжаются акции протеста несогласных с итогами выборов президента. По данным ЦИК, победу на них одержал Александр Лукашенко. Протесты жестко подавляются силовиками. ОМОН используется светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Известно, как минимум, об одном погибшем протестующем.

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