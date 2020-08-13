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Названа продолжительность действия российской вакцины от коронавируса

13:32
  • четверг
  • 13 августа 2020

Препарат надежно защитит от инфекции

Российская вакцина от коронавируса будет защищать от инфекции как минимум два года.

Об этом ТАСС заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Время действия вакцины, ее защитные свойства будут продолжаться не в течение короткого срока, полгода-год, а минимум в течение двух лет", - подчеркнул он.

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса. Вакцина названа "Спутник V", она поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Врачей и учителей начнут прививать раньше.

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