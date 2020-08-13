Конфликт между Грецией и Турцией набирает обороты

Военные корабли задели друг друга на спорном участке Средиземного моря

Турецкий и греческий фрегаты задели друг друга на спорном участке Средиземного моря, передает "ТВ Центр". О столкновении и ущербе речи не идёт. Как отмечают эксперты, такое происходит при маневрировании на ограниченном пространстве, где сейчас и сконцентрированы военно-морские силы обеих стран.

В понедельник Анкара направила исследовательское судно и военные корабли в шельфовую зону, которую Афины считают своей. Греция назвала это незаконной сейсморазведкой, потребовала немедленно покинуть территорию и привела свои вооружённые силы в повышенную боевую готовность.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит инцидент с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"