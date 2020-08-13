Собянин рассказал о ходе реорганизации московских промзон

В одной из них мэр сегодня побывал

За последние годы в Москве реорганизованы десятки бывших промзон. На этих территориях построены около 20 миллионов квадратных метров недвижимости, как жилой, так и коммерческой. Также удалось создать около 500 тысяч новых рабочих мест. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города посетил промышленную зону "Братцево". В ней реновация продолжается.

Свыше 200 гектаров на севере Москвы - в районах Войковский и Головинский - были еще недавно большой промзоной. С 40-х годов прошлого века в треугольнике между улицами Адмирала Макарова, Выборгская и Головинским шоссе находился Механический завод №2 Спецстроя России. Он производил строительные конструкции.

С 2014 года территория начала меняться, правительство Москвы утвердило программу реорганизации. Сейчас от завода остался небольшой фрагмент стены. И здесь же небольшой музей под открытым небом. Сегодня здесь свой автограф оставил и мэр Москвы. Эта часть истории теперь вписана в историю новую. На территории этой части промзоны теперь -современный жилой квартал.

"Здесь есть все: наука, производство, торговля, жилье, благоустройство и даже небольшой канал, который был благоустроен с помощью предприятия. Поэтому хотел выразить благодарность за то, что вы так тщательно и аккуратно подошли и к историческим корпусам, сохранив какую-то атмосферу старого завода, с другой стороны, дали современное комфортное жилье и новые рабочие места. Так что проект, мне кажется, удался", - сказал Сергей Собянин.

Москвичам стала доступна для жилья территория с хорошей транспортной доступностью и благоприятной экологической обстановкой. В шаговой доступности - станции метро и МЦК "Водный стадион" и "Балтийская", Химкинское водохранилище и городские парки.

"В Москве очень много промзон, и значительная часть этих промзон сохранила высокотехнологичное производство, начиная от предприятий Роскосмоса, Росатома и до предприятий Объединённой авиастроительной корпорации и т.д. Но в то же время значительная часть промзон представляет в настоящее время полузаброшенное хозяйство. Хозяева, которым это досталось, практически за бесценок в начале 90-х, ничего там не делают, и задача перед городскими властями - придать новую жизнь этим промышленным территориям", - сказал мэр.

В последнее десятилетие реорганизация столичных промзон позволила построить жилье для 700 тысяч человек и создать 500 тысяч новых рабочих мест.

Екатерина Гоголева, Михаил Федоров, Андрей Булычев, Алексей Овчинников. "ТВ Центр".

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