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В Москве неизвестные проникли в кабину машиниста электрички

15:04
  • четверг
  • 13 августа 2020

Инцидент произошел на станции "Рабочий поселок"

Необычное преступление раскрыли столичные полицейские. На станции "Рабочий поселок" неизвестные проникли в кабину машиниста электрички. Они похитили два огнетушителя и тормозной башмак, передает "ТВ Центр".

Момент кражи попал в объективы камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как два молодых человека выпрыгивают из хвостовой части поезда и бегут вдоль железнодорожных путей.

Вскоре по ориентировкам были задержаны два жителя столицы 1997 года рождения. Мужчины сразу во всем сознались. По их словам, они просто хотели прокатится в кабине машиниста, а оборудование захватили в качестве сувенира. Но следователей это не убедило и по факту кражи возбудили уголовное дело.

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