В МГУ - не выходя из дома: как проходят вступительные испытания дистанционно

Пандемия изменила правила поступления

Рекордное количество заявлений на поступление принял в этом году Московский государственный университет - почти 35 тысяч. Борьба за студенческие билеты обещает быть жаркой, на одно место претендует сразу 9 абитуриентов.

Несмотря на экзаменационный день, в аудиториях физического факультета МГУ всего несколько сотрудников. Занимают рабочие места. Поступить в МГУ, не выходя из дома, - реалии вступительной кампании 2020 года.

Никакой нервотрёпки и приезда в столицу. Экзаменатор пришёл "на дом", задания и документы - онлайн. Плюсов не счесть: домашняя обстановка, свое рабочее место.

"Минус же всего один: вы должны выполнять технические требования. Нужно иметь устройство с веб-камерой для постоянной трансляции рабочего стола, иметь стабильное соединение", - рассказал абитуриент физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Дмитрий Войтюк.

Каждый факультет в МГУ предлагает абитуриенту сдать всего один экзамен по профильному предмету: математика, биология, информатика, всего их 9. В зависимости от результат - пройти на разные факультеты. Конечно, суммировав с баллами ЕГЭ. Но это потом, пока - сам процесс.

Экран монитора и есть виртуальная аудитория. Участники друг друга не видят, зато все они как на ладони у так называемого проктора и экзаменатора. Первый пресекает списывание и присутствие посторонних. Экзаменатор отвечает на вопросы. Вся процедура экзамена, а он может длиться до 4 часов, записывается.

За семью замками - серверная. Там - не один десяток мощных - 64х-ядерных процессоров с терабайтами оперативной и дисковой памяти.

"Здесь у нас хранятся все видеозаписи с проведенных экзаменов. И на этих серверах идёт обработка видео-конференцсвязи с каждым абитуриентом", - объясняет директор Центра развития электронных образовательных ресурсов МГУ им. М.В. Ломоносова Денис Янышев.

Видеозапись выручит в случае апелляции. Конкурс - 9 человек на место. Самые популярные факультеты - мехмат, ВМК, биологический. Гуманитарии стремятся в мировую политику, на эконом- и юрфаки. Проведение онлайн-экзаменов в таком масштабе - прецедент. В МГУ подали заявления 35 тысяч абитуриентов.

"Этот опыт уникальный. Его не было в истории университетов мира, не было. Думаю, его надо обобщить. О нем надо рассказывать и посмотреть на его результаты", - говорит ректор МГУ Виктор Садовничий.

16 марта МГУ перевел студентов на дистанционное обучение. В режиме онлайн решили провести и вступительные испытания. Базовой стала площадка онлайн-курсов.

"Нам пришлось оптимизировать и совершенствовать наше программное обеспечение, и задействовать сетевую и айтишную инфраструктуру для того, чтобы обеспечить доступ для всех участников," – говорит Денис Янышев.

19 августа тоже онлайн опубликуют списки зачисленных. Вопрос, в каком формате начнётся новый учебный год, пока остается открытым.

Анастасия Мартынова, Николай Карбанов, Александр Карюк. "ТВ Центр", Москва.

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