Почти полсотни диких животных оказались в центре передержки за время пандемии

Виной тому - безответственность людей

Почти 40 редких зверей и птиц приютил у себя подмосковный центр передержки диких животных за время пандемии. Чтобы скрасить свою самоизоляцию, некоторые горожане решили завести себе экзотического питомца. Только вот уследить за необычным членом семьи могут не все. Так что вольеры в Центре передержки никогда не пустуют.

Девятилетний макак-резус Шурик - один из старожилов Центра передержки диких животных столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Сюда, как правило, попадают животные, оказавшиеся в сложной ситуации. Шурика, как и большинство его сородичей, проживающих сейчас в центре, сотрудники таможни изъяли у нелегальных торговцев.

Лев Бонифаций - ещё одна местная знаменитость. Только, в отличие от других львов, этот царь зверей ведёт себя совсем не по-царски. Не рычит, на людей поглядывает с опаской.

"Его нашли в переноске на улице. Вытащили на улицу, бросили. Ну на руках работников центра вырос из маленького такого запуганного в Бонифация", - рассказывает начальник отдела сохранения биоразнообразия при департаменте природопользования и окружающей среды г. Москвы Сергей Бургомистров.

А чёрный молодой канадский волк пока только обживается в своём вольере. Его этой весной забрали с Тверской улицы Москвы, где он бегал весь напуганный и голодный. На волка в самом центре столицы прохожие не обращали никакого внимания, вероятно, принимая его за собаку.

"Москвичи вызвали, мол, бегает там непонятно что. А получилось вот так. Скорее всего купили щенком. Ну так не отличишь. А когда подрос и вырос - куда его? Дома держать волка - тоже нет", - говорит управляющий центром передержки и реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы Арвидас Яблонскис.

Из новосёлов в Центре передержки ещё с десятка два енотов. Только за это лето со столичных улиц сюда привезли 4 новых зверьков. Таковы последствия моды заводить енотов в качестве домашних животных.

Зачастую в центр реабилитации животные попадают с травмами или в плохом физическом состоянии. Здесь их лечат, а после стараются пристроить в зоопарки. Кого-то специалистам иногда даже удается выпустить в естественную среду обитания. Правда, большинству здешних обитателей, а их тут порядка 600, а воле уже не выжить. Ведь с детства они привыкли жить с человеком, с которым им по природе своей не по пути. Помочь животным в беде москвичи могут, обратившись на горячую линию мэрии: кодовое слово: "дикое животное". Сотрудники службы примут заявку. Однако, старясь оказать помощь, главное не навредить. Так, к примеру, нередки случаи, когда сердобольные жители, собственноручно лишают птиц и зверей родного дома, доставляя их в центр передержки из столичных парков.

Татьяна Сидорова, Александр Терентьев, Марина Шишлакова. "ТВ Центр".

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