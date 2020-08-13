В Московском зоопарке родился детеныш краснокнижной викуньи

Уже через полчаса после рождения животное начало бегать

В питомнике Московского зоопарка родился детеныш викуньи, передает "ТВ Центр". Эти краснокнижные животные обитают исключительно на высокогорье Анд и ценятся самой тонкой и мягкой шерстью в мире.

Новорождённый появился на свет 10 августа. Он находился рядом с мамой недолго - уже через полчаса после рождения бегал вместе со своими старшими сородичами. А вот папу на время отселили - ему ещё надо привыкнуть к новому члену семьи, ведь на попечении - целый гарем. Волноваться не стоит - другие викуньи тепло отнеслись к детёнышу и с удовольствием его опекают.

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