Путин и гендиректор "Интер РАО" обсудили планы по развитию компании

Выручка энергетической компании в прошлом году превысила триллион рублей

Триллион рублей превысила выручка энергетической компании "Интер РАО" в прошлом году. Достижения корпорации и планы по развитию бизнеса обсудили Владимир Путин и гендиректор предприятия Борис Ковальчук на встрече в Ново-Огарёве, передает "ТВ Центр".

Вместе с выручкой растёт и объём налогов, выплачиваемых в бюджет. Производительность труда за последние 10 лет увеличилась в 4 раза. Повышаются и зарплаты. В период пандемии оплата сохранялась на прежнем уровне. Ни одного сотрудника не отправили в вынужденный отпуск. Компания строит новые тепло- и электростанции и вводит в эксплуатацию дополнительные мощности.

"Четвёртое место вы занимаете в России по выработке электроэнергии, четвёртое место по выработке тепловой энергии, инжинирингом занимаетесь очень активно. С 2018 года по настоящее время ввели в эксплуатацию уже свыше 6 гигаватт мощности, это очень хорошие показатели. Выручка, по-моему, за прошлый год 900 с лишним миллиардов рублей составила", - сказал Путин.

"Более триллиона", - ответил Ковальчук.

"Да, более триллиона. "Интер РАО ЕЭС" ещё является у нас единственным поставщиком электроэнергии за рубеж и, если нужно, приобретает эту электроэнергию за рубежом", - заявил президент.

"Уважаемый Владимир Владимирович, группа "Интер РАО" является крупнейшей в капитализации российской электроэнергетической компанией. Наша стоимость превышает 600 миллиардов рублей. За последние шесть лет капитализация группы увеличилась более чем в восемь раз. Мы работаем в 15 странах мира. В России компания представлена более чем в 30 регионах нашей страны", - отметил гендиректор предприятия.

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