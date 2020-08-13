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Депутат МГД Мария Киселева отметила безопасность зиплайн-трассы на Воробьевых горах

13:43
  • четверг
  • 13 августа 2020

Безопасность организована на самом высоком уровне

Зиплайн-трасса на Воробьевых горах будет востребована у туристов. В этом уверена депутат Мосгордумы Мария Киселева.

"Мне кажется, это будет очень красиво: лететь и любоваться видами Москвы-реки, заодно получая удовольствие от самого процесса. Длина троса - 700 м, полет над деревьями, над рекой, с красивым видом на "Лужники". Это не свободное падение и не банджи-джампинг, здесь нет настоящего риска. Главное - сила притяжения земли, поэтому в зависимости от своего веса человек набирает скорость полета. Успеешь все рассмотреть", - сказала Киселева агентству "Москва".

По ее словам, безопасность на аттракционе организована на самом высоком уровне. Пассажир усаживается в тканевое сидение, и его туловище обхватывают крепления и карабины. Механизм торможения срабатывает за 5 м до финиша, где уже дежурят операторы, которые помогают мягко затормозить, снять крепления и покинуть аттракцион.

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