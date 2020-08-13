В Москве мужчина отравился письмом от бывшей жены

Женщина не в первый раз покушается на жизнь экс-супруга

В Новой Москве женщина решила отравить своего бывшего мужа с помощью письма.

Инцидент произошел в городе Троицке. 42-летний местный житель получил на почте письмо от адвоката его бывшей жены, с которой он в разводе уже 12 лет. Открыв в отделении конверт, мужчина увидел пять пропитанных неизвестным веществом листков, пишет telegram-канал Mash.

От едкого запаха у мужчины перехватило дыхание - его увезли на карете скорой помощи. Ему поставили диагноз "ингаляционное отравление". Также пострадали несколько сотрудников почти. Конверт забрала полиция.

По словам пострадавшего, женщина уже дважды покушалась на его жизнь, пишет eg.ru ("Экспресс-газета").

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