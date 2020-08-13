В Белоруссии к протестам присоединились рабочие "БелАЗ" и музыканты

Тревожные сообщения приходят из белорусского офиса компании "Яндекс"

В центре Минска собирается очередной митинг. Колонна демонстрантов - более двух тысяч человек - направляется в сторону площади Независимости, где находятся здания парламента и правительства. Некоторые начали выстраиваться в "живые цепи" и блокировать дороги. К митингующим присоединились несколько сотен сотрудников завода "БелАЗ". Тревожные сообщения приходят из белорусского офиса компании "Яндекс".

Сотни, возможно, даже тысячи рабочих крупного белорусского завода, выпускающего карьерные самосвалы, выступают против признания результатов президентских выборов. Пресс-служба автопредприятия заявляет, что о забастовке речи не идет, а сотрудники, у которых есть вопросы по ситуации в стране, приглашены на встречу с администрацией. Но похожие видео в четверг появились возле центральных проходных других компаний и организаций. А вот музыканты Белгорфилармонии свою акцию назвали именно забастовкой. Держа в руках плакаты с надписями "У меня украли голос", они спели хором.

В эти минуты приходят сообщения о том, что некие вооруженные люди заблокировали в Минске офис "Яндекс". Сотрудники поисковой компании удерживаются в здании. На улицах белорусской столицы и других городов вторые сутки подряд смыкается "цепь солидарности". Некоторые участники акции пробовали даже перекрывать движение автомобилей – при виде ОМОНа разошлись. Чаще люди выстраивались вдоль тротуаров и зданий – как например, минские врачи.

Другой флешмоб запустили демобилизованные и отставные военные, разочарованные действиями правоохранителей. Тех обвиняют в излишней жестокости по отношению к гражданам в первые дни протестов.

Однако погранслужба республики выбрасывание формы назвали провокацией. Поведение правоохранителей заметно смягчилось – об этом свидетельствуют многочисленные видео. Милиционеры идут на прямой диалог с людьми, просят лишь не поддаваться на призывы тех, кто намеренно призывает к насилию.

Тем не менее, по-прежнему возникают локальные стычки и даже намеренные наезды автомобилями на сотрудников милиции. Продолжаются проверки на выходах из вестибюлей метро и в людных местах. Ранее среди демонстрантов были выявлены так называемые "сотники" и кассиры протеста. Теперь в Минске задержаны двое молодых людей, которые готовили бутылки с зажигательной смесью. А в следственном комитете республики заявили, массовые беспорядки в стране координировали специально обученные лица.

"В ходе изучения записей с камер видеонаблюдения следователи пришли к выводу, что координаторы профессионально организовывали толпу и призывали граждан к активным действиям. Кроме того, в толпе были провокаторы, которые подстрекали участников к насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел, провоцируя таким образом принятие силовых мер", - говорится в сообщении СК Белоруссии.

Как и днем ранее, состоялась акция протеста у здания белорусского посольства в Москве. По данным полиции, собралось около 400 человек. Вновь звучали лозунги против переизбрания президента Александра Лукашенко. Между отдельными собравшимися возник конфликт – 10 человек задержаны.

Прошедшие 9 августа выборы продолжают комментировать за рубежом, причем не только лидеры государств и дипломаты. Так экс-президент Украины Петр Порошенко, которого в свое время обвиняли в диктаторских амбициях, даже записал видеообращение.

"Считаю, что белорусской власти необходимо немедленно прекратить насилие против своих граждан, в то же время не допустить провокаций. Во-вторых, освободить из тюрем и мест содержания политических заключенных и мирных протестующих, прекратить политическое преследование оппонентов", - заявил Порошенко.

Госсекретарь США Майкл Помпео допустил введение санкций и приостановку поставок нефти в Белоруссию.

"Наблюдалось насилие и последствия того, как неподобающе обращались с мирными протестующими… Я уверен, что мы рассмотрим каждый из этих вопросов. Важно определить критерии. Что мы должны сделать не только в одностороннем, но и многостороннем плане, чтобы добиться хороших результатов для белорусских граждан", - сказал Помпео.

Официальный Минск мягко просит своих зарубежных партнеров не вмешиваться во внутренние дела страны. Тем временем из белорусских СИЗО минувшей ночью начали массово выпускать задержанных участников акций протеста.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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