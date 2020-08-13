Евгений Герасимов: Усадьба "Абрамцево" тесно связана с моей творческой жизнью

Там он снимал свой сериал

Депутат Московской городской Думы, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям, народный артист России Евгений Герасимов рассказал, что усадьба "Абрамцево" тесно связана с его творческой жизнью.

"Летом далекого 2008 года проходили съемки моего сериала „Савва“, в котором я исполнил главную роль Саввы Мамонтова. Съемки исторического фильма требовали соответствующих декораций, поэтому основная часть сцен снималась именно в усадьбе Абрамцево, куда съемочные группы допускаются редко, в Милане, на „Мосфильме“ и даже в тюрьме — атмосфера и антураж эпохи мы воссоздали с максимальной точностью", — поделился Герасимов в интервью "Аргументам и фактам".

По его словам, этот фильм воссоздал эпоху прошлых веков, рассказал подлинную историю мецената Саввы Мамонтова, и что именно привело его к разорению.

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