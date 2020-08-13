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Актер Сергей Куницкий ушел из жизни в 35 лет

14:56
  • четверг
  • 13 августа 2020

Его смерть стала шоком для всех

Умер российский актер театра и кино Сергей Куницкий. Ему было всего 35 лет. Причина смерти не раскрывается.

"С прискорбием сообщаем, что вчера от нас ушел наш коллега, артист Сергей Куницкий. Талантливый артист, светлый, добрый человек. <…> Внезапный уход, огромная, непостижимая потеря, которую невозможно пока ни осознать, ни принять", - прокомментировали трагедию в Московском губернском театре.

Российский зритель знает Куницкого по роли врача-гематолога в сериале "Тест на беременность". Кроме того, актер сыграл в фильмах "Битва за Севастополь", "Мосгаз", "Мы из будущего".

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Актер Сергей Куницкий
Актер Сергей Куницкий
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